Basket: Nba, gli Hawks di Gallinari ko in casa contro i Rockets

Atlanta, 14 dic. - (Adnkronos) - Vittoria in rimonta di Houston (9-18) che si impone in trasferta per 132-126 contro gli Atlanta Hawks (13-14) di Danilo Gallinari. I texani rimangono sotto per la maggior parte della partita ma completano il sorpasso a 3'31" dalla fine, infliggendo alla squadra della Georgia la quinta sconfitta consecutiva in casa. Dopo aver cominciato l'ultimo quarto sotto di 13 lunghezze, gli ospiti hanno approfittato delle mancanze degli Hawks per conquistare l'ottava vittoria nelle ultime 10 gare disputate, mandando sette giocatori in doppia cifra. Uno dei segreti di questo momento dei Rockets è il ritorno in forma di Eric Gordon, autore di 32 punti con 10/16 al tiro per guidare i suoi compagni, pescando anche una panchina da 62 punti realizzati guidata dai 22 di ...

