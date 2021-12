Basket femminile, Eurolega: Reyer Venezia battuta in casa dall’Ekaterinburg (Di martedì 14 dicembre 2021) Si arrende in casa l’Umana Reyer Venezia nella nona giornata dell’Eurolega di Basket femminile, sconfitta dalle russe dell’UMMC Ekaterinburg per 67-74. Dopo due quarti di equilibrio, le ospiti riescono a fare il vuoto nel terzo quarto toccando anche il +13. Nell’ultima frazione le padrone di casa tentano il tutto per tutto riavvicinandosi fino al -4, ma le russe rispondono prontamente e si portano così a casa la sfida. Venezia che rimane così al penultimo posto in classifica nel gruppo A (3-6), mentre l’UMMC continua la marcia da leader del raggruppamento con 9 successi in altrettante giornate. Top scorer per la squadra di Andrea Mazzon Yvonne Anderson con 20 punti, insieme ad Astou Ndour con 14 punti. Chiude in doppia cifra anche ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Si arrende inl’Umananella nona giornata dell’di, sconfitta dalle russe dell’UMMC Ekaterinburg per 67-74. Dopo due quarti di equilibrio, le ospiti riescono a fare il vuoto nel terzo quarto toccando anche il +13. Nell’ultima frazione le padrone ditentano il tutto per tutto riavvicinandosi fino al -4, ma le russe rispondono prontamente e si portano così ala sfida.che rimane così al penultimo posto in classifica nel gruppo A (3-6), mentre l’UMMC continua la marcia da leader del raggruppamento con 9 successi in altrettante giornate. Top scorer per la squadra di Andrea Mazzon Yvonne Anderson con 20 punti, insieme ad Astou Ndour con 14 punti. Chiude in doppia cifra anche ...

