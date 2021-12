Basket | Eurolega | l’Olimpia Milano chiude la pratica Panathinaikos e pensa al Real Madrid

Leggi su oasport

(Di martedì 14 dicembre 2021) Seconda vittoria consecutiva perin. La squadra di Messina domina nel secondo tempo contro ile si impone al Forum per 75-54. Un successo che riportaal terzo posto in solitaria almeno per una notte, in attesa poi dello scontro al vertice di giovedì sera contro il. Devon Hall è il grande protagonista con 19 punti, dodici dei quali in un ire ultimo quarto. In doppia cifraanche il solito Kyle Hines, che mette a referto 14 punti. Buone anche le prestazioni di Malcom Delaney (9 punti e 6 rimbalzi) e di un Chacho Rodriguez, che ha fornito 9 assist ai compagni. Il migliore tra i greci è Daryl Macon Jr. con 14 punti. Ottimo avvio di Daniels, che segna sette dei primi ...