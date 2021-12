Basket, EuroCup 2021-2022: Venezia ospita l’Olimpia Lubiana, la Virtus Bologna attende i greci del Promitheas Patrasso (Di martedì 14 dicembre 2021) Impegni casalinghi per le nostre portacolori nell’EuroCup di Basket. L’Umana Reyer Venezia riceve al Taliercio di Mestre gli sloveni del Cedevita Olimpia Lubiana, mentre la Virtus Bologna ospita alla Segafredo Arena i greci del Promitheas Patrasso. Gli oro-granata di coach De Raffaele sfidano per la prima volta nella loro storia la compagine slovena. Entrambe le squadre hanno lo stesso record nel girone B di EuroCup (2-4), con ciascuna delle due che vorrà quindi distanziare l’altra in classifica. La Reyer deve assolutamente fare risultato nel match casalingo di domani sera, per riscattarsi dopo quattro ko consecutivi tra campionato ed Europa: in Serie A, infatti, i lagunari sono usciti battuti dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Impegni casalinghi per le nostre portacolori nell’di. L’Umana Reyerriceve al Taliercio di Mestre gli sloveni del Cedevita Olimpia, mentre laalla Segafredo Arena idel. Gli oro-granata di coach De Raffaele sfidano per la prima volta nella loro storia la compagine slovena. Entrambe le squadre hanno lo stesso record nel girone B di(2-4), con ciascuna delle due che vorrà quindi distanziare l’altra in classifica. La Reyer deve assolutamente fare risultato nel match casalingo di domani sera, per riscattarsi dopo quattro ko consecutivi tra campionato ed Europa: in Serie A, infatti, i lagunari sono usciti battuti dalla ...

