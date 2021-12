Basket, EuroCup 2021-2022: Trento non cambia marcia e perde anche contro Ankara (Di martedì 14 dicembre 2021) Ennesima caduta di Trento. Nella settima giornata dell’EuroCup 2021-2022 il gruppo di coach Emanuele Molin esce sconfitto dal match contro Ankara e sprofonda sempre più in ultima posizione nel girone B. Per i turchi si tratta invece della quarta vittoria europea della stagione. A cominciare meglio alla BLM Group Arena sono sicuramente gli ospiti che, con il duo Erdi Gulaslan-Jajuan Johnson, volano subito sul +8 (6-14). A rispondere per Trento ci pensa uno strepitoso Cameron Reynolds con cinque punti importantissimi (15-17), ma subito dopo sono ancora i turchi ad allungare grazie alle triple di Can Ogut e Aubrey Dawkins (23-33). Jordan Caroline scuote i suoi compagni e li riporta in partita grazie a otto punti in rapida successione (31-34), poi Aubrey Dawkins si prende ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Ennesima caduta di. Nella settima giornata dell’il gruppo di coach Emanuele Molin esce sconfitto dal matche sprofonda sempre più in ultima posizione nel girone B. Per i turchi si tratta invece della quarta vittoria europea della stagione. A cominciare meglio alla BLM Group Arena sono sicuramente gli ospiti che, con il duo Erdi Gulaslan-Jajuan Johnson, volano subito sul +8 (6-14). A rispondere perci pensa uno strepitoso Cameron Reynolds con cinque punti importantissimi (15-17), ma subito dopo sono ancora i turchi ad allungare grazie alle triple di Can Ogut e Aubrey Dawkins (23-33). Jordan Caroline scuote i suoi compagni e li riporta in partita grazie a otto punti in rapida successione (31-34), poi Aubrey Dawkins si prende ...

