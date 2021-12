Basket, Eurocup 2021/2022: Trento cade ancora, la Turk Telekom Ankara passa 70-76 (Di martedì 14 dicembre 2021) La Dolomiti Energia Trentino perde ancora nel Gruppo A dell’Eurocup 2021/2022 di Basket e rimane ultima in classifica. La Turk Telecom Ankara passa per 70-76 nella sfida valida per la settima giornata della manifestazione. Tutto relativamente facile per la squadra turca, che è riuscita a mantenere la testa avanti praticamente per tutto l’arco dell’incontro. I padroni di casa sono stati penalizzati da due brutti quarti centrali mentre nel primo e soprattutto nell’ultimo si sono viste buone trame offensive e tanta voglia di rientrare in partita. A Trento non bastano i 21 punti di Cameron Reynolds ed i 20 punti di Jordan Caroline. Molto bene invece gli ospiti, che sono riusciti a portare ben quattro uomini in doppia cifra. I turchi volano ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) La Dolomiti Energia Trentino perdenel Gruppo A dell’die rimane ultima in classifica. LaTelecomper 70-76 nella sfida valida per la settima giornata della manifestazione. Tutto relativamente facile per la squadra turca, che è riuscita a mantenere la testa avanti praticamente per tutto l’arco dell’incontro. I padroni di casa sono stati penalizzati da due brutti quarti centrali mentre nel primo e soprattutto nell’ultimo si sono viste buone trame offensive e tanta voglia di rientrare in partita. Anon bastano i 21 punti di Cameron Reynolds ed i 20 punti di Jordan Caroline. Molto bene invece gli ospiti, che sono riusciti a portare ben quattro uomini in doppia cifra. I turchi volano ...

