Basket, Champions League 2021-2022: Riley spara la tripla allo scadere e Riga batte Treviso (Di martedì 14 dicembre 2021) Arriva la beffa finale per Treviso. Dopo aver recuperato ben quattro punti nell’ultimo giro d’orologio, la squadra di coach Massimiliano Menetti è costretta ad arrendersi ad un passo dall’overtime. Decisiva la tripla di uno strepitoso Jalen Riley, che regala così la seconda vittoria europea a Riga. Per Treviso, invece, si tratta della seconda sconfitta. Ad una giornata dal termine del girone, si complica la strada dei veneti, non più padroni del proprio destino e ora a rischio play-in. Pronti-via ed è subito grande equilibrio: la coppia Henry Sims-Tomas Disma regala magie per Treviso, ma è la squadra di casa a chiudere avanti il primo parziale con il tiro da tre di Devondrick Walker (16-15). L’inizio del secondo periodo vede una pioggia di triple da parte degli ospiti: realizzano ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Arriva la beffa finale per. Dopo aver recuperato ben quattro punti nell’ultimo giro d’orologio, la squadra di coach Massimiliano Menetti è costretta ad arrendersi ad un passo dall’overtime. Decisiva ladi uno strepitoso Jalen, che regala così la seconda vittoria europea a. Per, invece, si tratta della seconda sconfitta. Ad una giornata dal termine del girone, si complica la strada dei veneti, non più padroni del proprio destino e ora a rischio play-in. Pronti-via ed è subito grande equilibrio: la coppia Henry Sims-Tomas Disma regala magie per, ma è la squadra di casa a chiudere avanti il primo parziale con il tiro da tre di Devondrick Walker (16-15). L’inizio del secondo periodo vede una pioggia di triple da parte degli ospiti: realizzano ...

