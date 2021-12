Basket, Champions League 2021/2022: Riley condanna la Nutribullet Treviso a due secondi dallo scadere (Di martedì 14 dicembre 2021) La Nutribullet Treviso spreca una grandissima occasione nella quinta giornata della Champions League 2021/2022 di Basket. I ragazzi di Menetti vengono puniti da una tripla a due secondi dalla fine ed escono sconfitti per 74-71 dal campo della VEF Riga. I veneti questa sera hanno giocato per almeno tre quarti al di sotto delle proprie possibilità e dunque si dovranno giocare il primato nel Gruppo D all’ultima giornata. Non bastano le buone prestazioni di Russell (15 punti) e Bortolani (14 punti). Per i lettoni, invece, il top scorer è proprio il giocatore che condanna la Nutribullett ovvero Jalen Riley. RIVIVI LA DIRETTA LIVE Champions League ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Laspreca una grandissima occasione nella quinta giornata delladi. I ragazzi di Menetti vengono puniti da una tripla a duedalla fine ed escono sconfitti per 74-71 dal campo della VEF Riga. I veneti questa sera hanno giocato per almeno tre quarti al di sotto delle proprie possibilità e dunque si dovranno giocare il primato nel Gruppo D all’ultima giornata. Non bastano le buone prestazioni di Russell (15 punti) e Bortolani (14 punti). Per i lettoni, invece, il top scorer è proprio il giocatore chelat ovvero Jalen. RIVIVI LA DIRETTA LIVE...

