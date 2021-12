Bari, Paponi: “Campioni d’inverno? Conta ad aprile. +8 sul Palermo, perdere punti…” (Di martedì 14 dicembre 2021) L'attaccante del Bari capolista, Daniele Paoni, ha analizzato il momento magico dei "galletti" a +8 sul Palermo, secondo, che nel diciannovesimo turno del girone C di Serie C sarà l'avversario della formazione pugliese, già campione d'inverno Leggi su mediagol (Di martedì 14 dicembre 2021) L'attaccante delcapolista, Daniele Paoni, ha analizzato il momento magico dei "galletti" a +8 sul, secondo, che nel diciannovesimo turno del girone C di Serie C sarà l'avversario della formazione pugliese, già campione d'inverno

Advertising

Mediagol : Bari, Paponi: “Campioni d’inverno? Conta ad aprile. +8 sul Palermo, perdere punti…” - taras706ac : ?? BARI ?? TARANTO 3-0 ? 60' - ?? #BAR: azione insistita di Paponi, scarico per Antenucci che realizza con un diagonale rasoterra - TuttoAvellinoit : Le parole di Daniele #Paponi, attaccante del #Bari, che torna anche sulla gara contro l'#Avellino - sscalciobari : 18’ st #AvellinoBari 0-1 [33’ pt Antenucci (R)] // Cambio Bari ?? in Bianco ?? out Paponi #sscbari - compatoo2 : RT @capricorne_o: Controlla questo articolo: Prova da non fallire, fuori gli attributi! Noi i cacciatori e loro la preda, vietatissimo del… -