Barcellona, Umtiti nel mirino del Benfica: i dettagli (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Benfica starebbe facendo sul serio per arrivare al difensore del Barcellona Umtiti: le ultime sul difensore francese Il Benfica starebbe cercando un rinforzo per la difesa dopo la rottura del crociato di Lucas Verissimo. I portoghesi vorrebbero il centrale del Barcellona Umtiti, ormai da tempo scontento in blaugrana. Il discorso di poter disputare la Champions League con i biancorossi potrebbe spingere il centrale francese a voler provare una nuova avventura. A riferirlo è il Mundo Deportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilstarebbe facendo sul serio per arrivare al difensore del: le ultime sul difensore francese Ilstarebbe cercando un rinforzo per la difesa dopo la rottura del crociato di Lucas Verissimo. I portoghesi vorrebbero il centrale del, ormai da tempo scontento in blaugrana. Il discorso di poter disputare la Champions League con i biancorossi potrebbe spingere il centrale francese a voler provare una nuova avventura. A riferirlo è il Mundo Deportivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il difensore centrale Samuel #Umtiti, campione del mondo con la Francia nel 2018, è finito nella lista degli esuberi del… - CalcioPillole : Il difensore centrale Samuel #Umtiti, campione del mondo con la Francia nel 2018, è finito nella lista degli esuber… - sportli26181512 : Benfica-Umtiti, i motivi per cui l'affare si farà: Samuel Umtiti dirà addio a gennaio al Barcellona per accasarsi a… - Matteo25977859 : @Mickybit22 @FrancescaCphoto @Muttley19781 @MichaelCuomo7 La primavera del barcellona Quel giorno in campo hanno me… - nonlinearterms : @gervix4 @FusatoRiccardo Mh, Inter Barcellona 1-2, fuori Barella, Sanchez e Sensi, nel barca giocavano i titolari L… -