Barcellona | fissata data e orario della conferenza di Aguero | presente anche Laporta

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ilcomunica che domani alle ore 12 Sergioterrà unastampa per parlare del suo futuro. Insieme al Kun vi saràil presidente blaugrana Joan. Con ogni probabilità l’argentino annuncerà il suo ritiro definitivo dal calcio, dopo l’aritmia cardiaca che gli è stata riscontrata nel corsopartita contro l’Alavés lo scorso 30 ottobre. Joan, presidente delLa prima diagnosi aveva previsto uno stop di tre mesi per il Kunse da qualche settimana è circolata sempre con maggiore insistenza la voce di un prematuro addio al calcio. 33 anni,era approdato in estate aldopo 10 anni al Mster City in cui ha ...