Barcellona, De Jong Senior: «La società ha bisogno di soldi. Frenkie? Ha offerte da cinque big» (Di martedì 14 dicembre 2021) Le parole del papà di Frankie De Jong sul futuro di suo figlio al Barcellona e sulla possibilità di lasciare la Spagna visto le offerte Il papà di Frenkie De Jong ha parlato ad AD del futuro di suo figlio al Barcellona. Ecco le sue parole: FUTURO – «Il Barcellona ha bisogno di soldi e una grande offerta per Frenkie potrebbe aiutare. Non credo che questo succederà. Anche se ha gli occhi di cinque migliori club europei addosso.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

