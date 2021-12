'Barcellona, Cavani è la priorità per gennaio' (Di martedì 14 dicembre 2021) Barcellona - I guai di Sergio Aguero non lasciano scelta al Barcellona . Serve un goleador, secondo il sito " Sport " è la priorità per un mercato, quello di gennaio, che non vedrà gli azulgrana tra ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 dicembre 2021)- I guai di Sergio Aguero non lasciano scelta al. Serve un goleador, secondo il sito " Sport " è laper un mercato, quello di, che non vedrà gli azulgrana tra ...

Advertising

cn1926it : Dalla #Spagna – #Cavani in cima alla lista del #Barcellona: beffa per il #Napoli? - ilpodsport : #Calciomercato 'Barcellona, Cavani è la priorità per gennaio' #ilpodsport - CMercatoNews : ????La #Juventus rischia la doppia beffa: tutta 'colpa' di Edinson #Cavani?? - junews24com : Cavani Juve: c’è il sorpasso per il ‘Matador’. Le ultime dall’Inghilterra - ilpodsport : #Calciomercato 'Non solo il Barcellona, c'è un nuovo pretendente per Cavani' #ilpodsport -