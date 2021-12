Barcellona | Aguero parla mercoledì al Camp Nou Annuncia il ritiro?

(Di martedì 14 dicembre 2021) In Spagna sono sicuri:Sergioannuncerà l’addio al calcio a causa dell’aritmia rilevata dopo i controlli successivi alla partita contro l’Alaves, quando l’argentino avvertì un fastidio al torace. Ora ilha confermato che l’ex Manchester City “rilascerà una dichiarazione sul suo futuro nella cornice delNou alle 12:00 di15 dicembre, alla presenza del presidente del club, Joan Laporta“. Probabile quindi l’annuncio della fine di una carriera leggendaria: 385 gol in 685 presenze da professionista. SportFace.

Secondo quanto riportato da El Periodico , Sergio Aguero nella giornata di mercoledì annuncerà la sua decisione di ritirarsi dal calcio. L'argentino del Barcellona, preso atto di non poter più continuare a giocare ad alti livelli dopo essere stato ... Il Barcellona ha annunciato su Twitter che nella giornata di domani alle ore 12:00 si terrà una conferenza stampa straordinaria nella quale Sergio Aguero spiegherà il suo futuro. L'ipotesi ritiro ...