Barbara D’Urso regina della logo-mania, il prezzo di questo cappotto è “da sturbo”: la cifra (Di martedì 14 dicembre 2021) Barbara D’Urso è una delle conduttrici televisive più famose in Italia. Nonostante il ridimensionamento di Mediaset, sta conducendo con la massima professionalità ‘Pomeriggio Cinque’ in attesa di novità per quanto riguarda la prima serata. In questi giorni si è infatti vociferato della possibilità che possa condurre ‘La Pupa e il Secchione’, quindi sbarcherebbe momentaneamente su Italia 1. Ma adesso a far parlare di sé sono state alcune immagini che l’hanno immortalata con un meraviglioso cappotto. Di Barbara D’Urso si è parlato in questi giorni anche per la sua relazione sentimentale con Francesco Zangrillo. Il giornalista Giuseppe Candela di ‘Dagospia’ ha sganciato una bomba su Barbara D’Urso e la sua dolce metà. questo quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 dicembre 2021)è una delle conduttrici televisive più famose in Italia. Nonostante il ridimensionamento di Mediaset, sta conducendo con la massima professionalità ‘Pomeriggio Cinque’ in attesa di novità per quanto riguarda la prima serata. In questi giorni si è infatti vociferatopossibilità che possa condurre ‘La Pupa e il Secchione’, quindi sbarcherebbe momentaneamente su Italia 1. Ma adesso a far parlare di sé sono state alcune immagini che l’hanno immortalata con un meraviglioso. Disi è parlato in questi giorni anche per la sua relazione sentimentale con Francesco Zangrillo. Il giornalista Giuseppe Candela di ‘Dagospia’ ha sganciato una bomba sue la sua dolce metà.quanto ...

Advertising

IlContiAndrea : Questa settimana eccezionalmente la nuova puntata di #DragRaceItalia su @discoveryplusIT sarà disponibile da domani… - ivanmainetti : RT @Curci_Andrea: Perciò via i complotti, via le urla insensate, via le solite 4 canzoni rock in loop per introdurre gli eventi, via gli in… - 8_bit_lover : @GiorgiaMeloni Ah ti sei messa a fare i servizi per Barbara D'Urso adesso? Sai che non te la cavi male? - lontanissimo_ : @LSantillo_96 @carmelitadurso Barbara ti prego torna con live non è la D’Urso noi ti vogliamo vedere - Deliriously_ : Mi è appena venuto in mente il tutorial di Barbara D'Urso su come lavarsi bene le mani. Sembra un secolo fa. -