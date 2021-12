Barbara D’Urso | quanto costa il cappotto di lusso?

Leggi su solodonna

(Di martedì 14 dicembre 2021), durante lo scorso weekend, ha mostrato ai suoi followers di Instagram un look molto particolare. La conduttrice, infatti, ha sfoggiato undi Gucci che ha subito fatto il giro dei social. Lanon ha badato a spese, perché il prezzo è davvero da capogiro!ha sfoggiato un look decisamente particolare durante lo scorso weekend. La conduttrice, in pausa da Pomeriggio 5, ne