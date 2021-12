Bagnaia-Miller | che intesa in Ducati | ecco il segreto del team di MotoGP

(Di martedì 14 dicembre 2021) Davvero buona l’ultima stagioneper. Un 2021 vittorioso per il, in vetta alla classifica Costruttori, con risultati che lasciano ben sperare per il 2022. Campionato quasi perfetto, con titolo mondiale appena sfiorato anche nella classifica Piloti, con Psecondo, subito sotto Fabio Quartararo. Prestazione comunque eccellente quella del pilota torinese, prossimo pilota di punta secondo Davide Tardozzi. Più determinato che mai, ilmanager punta ora a consolidare tutti i punti di forza di, con la nuova line-up piloti e la perfettadi collaborazione-Jack. Prospettiva decisamente positiva quindi per Borgo Panigale, con tutte le carte in tavola per puntare in ...

Come definisci la scarsa continuità di Jack? Può aver patito la pressione generata dalla crescita di? "Non credo abbia avvertito la pressione, e credo che saprà compiere lo step ...... per Ducati, erano scritte nero su bianco: Jackper puntare al titolo, Francescoper prepararsi al futuro. Jack aveva tutto per farlo, a cominciare da un 2020 in costante crescita e ...Stagione MotoGP 2021 da incorniciare per il Ducati Team, vincitore del Mondiale Costruttori. Davide Tardozzi fa leva sull'intesa Bagnaia-Miller.MotoGP: VIDEO - In periodo così particolare abbiamo ospitato tantissimi personaggi importantissimi della MotoGP, dai piloti ai manager, passando per grandi campioni del passato e del futuro. E stiamo ...