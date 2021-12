Badanti, il sondaggio tra i datori di lavoro: “Quattro su dieci hanno deciso di non intervenire anche se non vaccinate” (Di martedì 14 dicembre 2021) C’è un mondo silenzioso e nascosto di donne (soprattutto) e uomini che non sono vaccinati ma restano invisibili: sono Badanti che si occupano dei nostri anziani ma anche colf o babysitter. Stiamo parlando di circa diecimila persone, senza contare il lavoro nero sommerso. A denunciare la situazione di questi invisibili è Nuova Collaborazione, l’associazione nazionale dei “datori di lavoro domestico”, attiva in Italia dal 1969 e membro di “Fidaldo” – la “Confindustria” di questo settore – che ha presentato i risultati di un sondaggio somministrato a 5.320 soci che hanno risposto al questionario in maniera anonima. Un’indagine con un campione sufficientemente rappresentativo dei 920.722 contratti regolari in essere (dati Inps 2021). Il numero più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) C’è un mondo silenzioso e nascosto di donne (soprattutto) e uomini che non sono vaccinati ma restano invisibili: sonoche si occupano dei nostri anziani macolf o babysitter. Stiamo parlando di circamila persone, senza contare ilnero sommerso. A denunciare la situazione di questi invisibili è Nuova Collaborazione, l’associazione nazionale dei “didomestico”, attiva in Italia dal 1969 e membro di “Fidaldo” – la “Confindustria” di questo settore – che ha presentato i risultati di unsomministrato a 5.320 soci cherisposto al questionario in maniera anonima. Un’indagine con un campione sufficientemente rappresentativo dei 920.722 contratti regolari in essere (dati Inps 2021). Il numero più ...

