BACK TO SCHOOL: A GENNAIO SU ITALIA 1 CON NICOLA SAVINO, ANTEPRIMA MEDIASET INFINITY (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è aperto online l'anno accademico di "BACK to SCHOOL", la trasmissione che debutterà in televisione il 4 GENNAIO 2022: il programma, condotto da NICOLA SAVINO, sarà in onda in prima serata su ITALIA1 e farà rifare l'esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. BACK to SCHOOL – Come funziona il reality I primi giorni di scuola per la preparazione alla licenza elementare sono svelati in esclusiva su "MEDIASET INFINITY" con l'incontro tra nuovi studenti, il ritorno dietro ai banchi, la formazione della classe e infine la conoscenza di un corpo docente fuori dal comune. A tenere le lezioni, infatti, sono 12 veri ragazzini delle elementari ribattezzati "maestrini". A loro il compito di ...

Ultime Notizie dalla rete : BACK SCHOOL 'Back to school' parte il 4 gennaio Redazione Sorrisi Da martedì 14 dicembre, si apre l'anno accademico online di "Back to School" , la trasmissione che debutterà in televisione il 4 gennaio 2022 : il programma, condotto da Nicola Savino , sarà in onda in prima serata su Italia 1 e farà rifare l'esame di quinta ...

Per "Back To School" anteprima su "Mediaset Infinity": Nicola Savino apre l'anno accademico Si apre ufficialmente l'anno accademico online di ' Back to School ', la trasmissione che debutterà in televisione il 4 gennaio 2022 : il programma, condotto da Nicola Savino , sarà in onda in prima serata su Italia1 e farà rifare l'esame di quinta ...

Back to School debutta online: ecco i vip dietro ai banchi Corriere dello Sport Back to School, su Mediaset Infinity l'esordio on line prima del debutto in tv Da Zambrotta a Ventola, tanti sportivi 'rischiano' la figuraccia: dovranno rifare l'esame di quinta elementare ...

Back to school, le anticipazioni su Mediaset Infinity Il programma va in onda da gennaio 2022 su Italia 1: i primi giorni di preparazione degli studenti in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity ...

