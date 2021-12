Avatar 2: le nuove foto del film mostrano la realizzazione di alcune scene spettacolari (Di martedì 14 dicembre 2021) Le nuove immagini di Avatar 2 svelano qualche dettaglio del lavoro compiuto sul set dell'atteso sequel diretto da James Cameron. Avatar 2 arriverà nei cinema di tutto il mondo il 16 dicembre 2022 e nuove foto mostrano James Cameron e il cast durante la realizzazione di spettacolari scene realizzate usando delle vasche. Molte sequenze saranno infatti ambientate sotto la superficie dell'acqua e hanno richiesto lo sviluppo di nuove tecnologie e mesi di preparazione per permettere agli attori di girare in apnea. James Cameron, intervistato da Entertainment Weekly, ha dichiarato: "Il processo sembra un po' folle. Se Avatar non avesse incassato così tanti soldi non avremmo potuto girare questo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 dicembre 2021) Leimmagini di2 svelano qualche dettaglio del lavoro compiuto sul set dell'atteso sequel diretto da James Cameron.2 arriverà nei cinema di tutto il mondo il 16 dicembre 2022 eJames Cameron e il cast durante ladirealizzate usando delle vasche. Molte sequenze saranno infatti ambientate sotto la superficie dell'acqua e hanno richiesto lo sviluppo ditecnologie e mesi di preparazione per permettere agli attori di girare in apnea. James Cameron, intervistato da Entertainment Weekly, ha dichiarato: "Il processo sembra un po' folle. Senon avesse incassato così tanti soldi non avremmo potuto girare questo ...

