Autostazione Avellino | AIR rescinde contratto con Co Ge Pa

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Basta attese. Rescindiamo ilcon Co.Ge.Pa. per i lavori di completamento dell’die procediamo con lo scorrimento della graduatoria”. L’Amministratore Unico di Air, Anthony Acconcia, ha firmato la delibera per la risoluzione contrattuale con la società Costruzioni Generali Passarelli S.p.a. per i lavori all’. Si procederà ora con l’interpello, a partire dal concorrente che ha formulato la prima offerta migliore per definire l’eventuale subentro. Nei confronti di Co.Ge.Pa. ad oggi persiste l’informativa antimafia. Di qui la decisione di risolvere il, secondo quanto previsto dall’art. 94 del D.Lgs. 159/11, che stabilisce che in presenza di una interdittiva le stazioni appaltanti “recedono dai ...