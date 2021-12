Autobus | funicolari e tram | possibili disagi per lo sciopero di giovedì 16 dicembre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Autobus funicolari

... lecittadine e il servizio bus e tram. A Bari la Questura ha incrementato i controlli ... presso le fermate degli, nelle stazioni, nelle vie e piazze di maggiore affluenza, nei bar, ...A Venezia sono stati 4.500 i controlli sui mezzi dell'Avm - Actv, tra battelli,e tram ... Nelle stazioni di metropolitane e, così come alle fermate di bus e tram, non si sono ...Atb e Teb comunicano che giovedì 16 dicembre potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete Atb e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino a causa dello sciopero generale di 24 ore proclamato da ...Lo sciopero generale, a sostegno delle proposte sindacali su precarietà, pensioni e fisco, è in programma per giovedì 16 dicembre ...