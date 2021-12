Austria, Romania, Italia e Russia ospiteranno la Coppa del Mondo di slittino su pista naturale (Di martedì 14 dicembre 2021) La stagione di Coppa del Mondo di slittino su pista naturale inizierà ad Umhausen in Austria dal 7 al 9 gennaio 2022. Meno di una settimana dopo, dal 14 al 16 gennaio, andrà poi in scena il secondo evento. Coppa del Mondo di slittino: dove si terranno le gare “Negli ultimi anni, abbiamo dovuto spesso fare i conti con le condizioni meteorologiche di dicembre“, ha affermato Peter Knausder, vicepresidente della FIL e coordinatore della pista naturale. “Con la partenza posticipata a gennaio evitiamo questi problemi. Per noi è importante iniziare con un vero botto“. Vatra Dornei in Romania accoglierà gli atleti dal 21 al 23 gennaio, prima di Nova Ponente in Italia una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021) La stagione dideldisuinizierà ad Umhausen indal 7 al 9 gennaio 2022. Meno di una settimana dopo, dal 14 al 16 gennaio, andrà poi in scena il secondo evento.deldi: dove si terranno le gare “Negli ultimi anni, abbiamo dovuto spesso fare i conti con le condizioni meteorologiche di dicembre“, ha affermato Peter Knausder, vicepresidente della FIL e coordinatore della. “Con la partenza posticipata a gennaio evitiamo questi problemi. Per noi è importante iniziare con un vero botto“. Vatra Dornei inaccoglierà gli atleti dal 21 al 23 gennaio, prima di Nova Ponente inuna ...

