(Di martedì 14 dicembre 2021) Raffaele, noto giornalista, ha parlato delle condizioni di Piotrnel corso della sua trasmissione radiofonica a “Radio Marte”. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – NapoliLe condizioni di“È stato colpito da una tracheite e fino a ieri sera avevaa 40° ed è sottoposto a cura antibiotica. Dovranno essere valutate le sue condizioni”. Il centrocampista azzurro è uscito al 22? dell’ultima partita di campionato contro l’Empoli per problemi respiratori.

Auriemma svela: "Ho saputo cosa è successo a Zielinski, ha febbre a 40!"

