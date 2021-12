Aumento contagi e Dad, Crippa (M5S): “Necessario potenziare gli strumenti a sostegno dei genitori che lavorano” (Di martedì 14 dicembre 2021) “L’Aumento dei contagi inevitabilmente produrrà effetti che abbiamo già conosciuto: più quarantene per gli alunni e la necessità di periodi di Dad. Sono già oltre diecimila le classi 'a distanza', un numero che, purtroppo, potrebbe essere destinato a salire". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) “L’deiinevitabilmente produrrà effetti che abbiamo già conosciuto: più quarantene per gli alunni e la necessità di periodi di Dad. Sono già oltre diecimila le classi 'a distanza', un numero che, purtroppo, potrebbe essere destinato a salire". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Aumento contagi e Dad, Crippa (M5S): “Necessario potenziare gli strumenti a sostegno dei genitori che lavorano” - cri_verde : RT @GiovaQuez: Oms: 'Stiamo affrontando uno tsunami di contagi sia per la variante Delta sia per Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspetta… - matteoricci : Se non facciamo qualcosa velocemente, tra qualche settimana avremo tutta la scuola in #Dad. Ci vuole coraggio, il g… - fo1984 : RT @GiovaQuez: Oms: 'Stiamo affrontando uno tsunami di contagi sia per la variante Delta sia per Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspetta… - leobanja : RT @GiovaQuez: Oms: 'Stiamo affrontando uno tsunami di contagi sia per la variante Delta sia per Omicron. Lo ripeto ai governi: non aspetta… -