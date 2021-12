Aumento bollette luce e gas: da Isee e Iva, decisioni governo (Di martedì 14 dicembre 2021) Tre miliardi e ottocento milioni per contrastare l’Aumento delle bollette di luce e gas. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso del Cdm ha spiegato come verranno ripartite le risorse contro i rincari. Questa la sintesi del suo intervento, apprende l’Adnkronos: 1,8 miliardi saranno destinati all’azzeramento degli oneri di sistema fino a 16,5 kWh elettrico; 600 milioni per l’Iva sul gas al 5% per tutti; 500 milioni per l’azzeramento degli oneri di sistema sul gas; 900 milioni per l’annullamento dell’Aumento per Clienti domestici con 8.264 mila euro di Isee o famiglie numerose o fragili. Nel corso del Consiglio dei ministri, Franco avrebbe avanzato l’ipotesi di rateizzare le bollette per le imprese, in affanno a causa dei pesanti rincari. DECRETO – Intanto il decreto ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Tre miliardi e ottocento milioni per contrastare l’delledie gas. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso del Cdm ha spiegato come verranno ripartite le risorse contro i rincari. Questa la sintesi del suo intervento, apprende l’Adnkronos: 1,8 miliardi saranno destinati all’azzeramento degli oneri di sistema fino a 16,5 kWh elettrico; 600 milioni per l’Iva sul gas al 5% per tutti; 500 milioni per l’azzeramento degli oneri di sistema sul gas; 900 milioni per l’annullamento dell’per Clienti domestici con 8.264 mila euro dio famiglie numerose o fragili. Nel corso del Consiglio dei ministri, Franco avrebbe avanzato l’ipotesi di rateizzare leper le imprese, in affanno a causa dei pesanti rincari. DECRETO – Intanto il decreto ...

