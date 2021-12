Attrice di Parasite operata per cancro alla tiroide (Di martedì 14 dicembre 2021) Park So Dam, l’Attrice sudcoreana che ha raggiunto la fama per il suo ruolo nel film premio Oscar Parasite, è stata operata per un cancro alla tiroide. La diagnosi durante un regolare controllo della salute, si legge sulla Cnn. alla giovane, classe 1991, è stato diagnosticato un cancro papillare della tiroide che è il tipo più comune di cancro alla tiroide, secondo il Servizio sanitario nazionale del Regno Unito (NHS). Colpisce normalmente le persone sotto i 40 anni, in particolare le donne, e tende a essere più facile da trattare rispetto ad altri tipi di cancro alla tiroide, dice l’NHS. “Circa 9 persone su 10 sono vive 5 anni dopo ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Park So Dam, l’sudcoreana che ha raggiunto la fama per il suo ruolo nel film premio Oscar, è stataper un. La diagnosi durante un regolare controllo della salute, si legge sulla Cnn.giovane, classe 1991, è stato diagnosticato unpapillare dellache è il tipo più comune di, secondo il Servizio sanitario nazionale del Regno Unito (NHS). Colpisce normalmente le persone sotto i 40 anni, in particolare le donne, e tende a essere più facile da trattare rispetto ad altri tipi di, dice l’NHS. “Circa 9 persone su 10 sono vive 5 anni dopo ...

