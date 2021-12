Attenzione se usi quest’integratore: ritirato un lotto, il motivo (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ stato ritirato dal mercato un integratore alimentare. All’interno trovate tracce di ossido di etilene pericolose per la salute Nuovo ritiro da parte del Ministero della salute. In questa circostanza si tratta di un integratore alimentare. Si tratta di un prodotto molto utilizzato. Per questo motivo la celerità dell’intervento è necessaria per evitare che gli utenti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 14 dicembre 2021) E’ statodal mercato un integratore alimentare. All’interno trovate tracce di ossido di etilene pericolose per la salute Nuovo ritiro da parte del Ministero della salute. In questa circostanza si tratta di un integratore alimentare. Si tratta di un prodotto molto utilizzato. Per questo motivo la celerità dell’intervento è necessaria per evitare che gli utenti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

FrancescaLupo15 : @laleamilano @Spyto_ @LaStampa @corpodelledonne Il punto è che tu non capisci un cazzo. Il gatto è stato buttato fu… - soltesuaalma : RT @chiedimicomesto: ?????? mi sembra giusto avvertire che, da qualche giorno, alcune persone entrano negli spazi SENZA FARSI VEDERE per as… - 2001coniricci : RT @chiedimicomesto: ?????? mi sembra giusto avvertire che, da qualche giorno, alcune persone entrano negli spazi SENZA FARSI VEDERE per as… - NykTrance : @ioSonoLeggend63 @valy_s @FedericoPostet @ladyonorato @mgmaglie Attenzione: in base alla spinta propagandistica, io… - rosestobecky : RT @chiedimicomesto: ?????? mi sembra giusto avvertire che, da qualche giorno, alcune persone entrano negli spazi SENZA FARSI VEDERE per as… -