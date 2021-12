ATTENZIONE ALLA FINTA EMAIL BRT “Abbiamo preso in carico la tua spedizione” (Di martedì 14 dicembre 2021) In queste ore è in corso una campagna di finte EMAIL da parte del corriere bartolini. Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero : Abbiamo preso in carico la tua spedizione e prevediamo di effettuare la consegna il 17/12/2021. In allegato puoi trovare i documenti predisposti dal mittente. GrazieIl tuo corriere BRT Stete molto attenti a non aprire l’allegato che contiene un virus Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 14 dicembre 2021) In queste ore è in corso una campagna di finteda parte del corriere bartolini. Ecco cosa dice la mail che vi riportiamo per intero :inla tuae prevediamo di effettuare la consegna il 17/12/2021. In allegato puoi trovare i documenti predisposti dal mittente. GrazieIl tuo corriere BRT Stete molto attenti a non aprire l’allegato che contiene un virus Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel Celano L'articolo proviene da .

