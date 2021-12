Atalanta, ufficiale partnership con Blaklaeder: “Cresciamo insieme” (Di martedì 14 dicembre 2021) L’Atalanta ha ufficializzato la partnership con Blaklaeder, azienda svedese di abbigliamento da lavoro che diventa Gold Sponsor societario per la stagione in corso e la cui divisione italiana ha sede a Castione della Presolana (Bergamo). Queste le parole di Luca Percassi, amministratore delegato della Dea: “E’ per noi motivo di soddisfazione poter annoverare un’azienda quale è Blaklaeder. Un vero e proprio rapporto di condivisione, non solo di idee, ma anche e soprattutto di valori. Così si cresce, insieme”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) L’ha ufficializzato lacon, azienda svedese di abbigliamento da lavoro che diventa Gold Sponsor societario per la stagione in corso e la cui divisione italiana ha sede a Castione della Presolana (Bergamo). Queste le parole di Luca Percassi, amministratore delegato della Dea: “E’ per noi motivo di soddisfazione poter annoverare un’azienda quale è. Un vero e proprio rapporto di condivisione, non solo di idee, ma anche e soprattutto di valori. Così si cresce,”. SportFace.

