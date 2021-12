Atalanta, Percassi: «Peccato l’uscita dalla Champions. Olympiacos duro» (Di martedì 14 dicembre 2021) Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha commentato il sorteggio di Europa League contro l’Olympiacos Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha commentato il sorteggio di Europa League contro l’Olympiacos. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. Olympiacos Atalanta – «Una squadra dura, tosta, esperta. Mai retrocessi, in testa al campionato e con un pubblico che in casa si fa molto sentire. Sarà una bella battaglia. Uscire dalla Champions ci ha rammaricato ma ora dobbiamo puntare a fare bella figura in Europa League. Sono sicuro che tutti daranno il massimo per far parlare tutti di Bergamo e dell’Atalanta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Antonio, presidente dell’, ha commentato il sorteggio di Europa League contro l’Antonio, presidente dell’, ha commentato il sorteggio di Europa League contro l’. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport.– «Una squadra dura, tosta, esperta. Mai retrocessi, in testa al campionato e con un pubblico che in casa si fa molto sentire. Sarà una bella battaglia. Uscireci ha rammaricato ma ora dobbiamo puntare a fare bella figura in Europa League. Sono sicuro che tutti daranno il massimo per far parlare tutti di Bergamo e dell’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

