Atalanta | l’appello di Piccoli a Mancini | «Lavoro per farmi trovare pronto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 dicembre 2021) L’attaccante dell’ha lanciato un messaggio al c.t. della NazionaleRoberto, attaccante dell’, dal palco del Golden Boy 2021 ha lanciato un messaggio al c.t. della Nazionale Roberto. NAZIONALE – «Appello a? Io cerco di lavorare giorno per giorno e se mi chiameranno mi farà, lo stesso vale per il club».– «L’ti forma come uomo e come calciatore, è un aspetto che reputano molto importante. Devi avere degli obiettivi, essere persone educate, formati anche al di fuori del campo. L’annata? Noi guardiamo partita per partita, il campionato ti porta a fare anche competizioni importanti come la Champions, purtroppo non è ...