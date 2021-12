Atalanta | De Roon | «Mai avuto dubbi sul vaccino Ricordi ancora quelle chiamate dall’Olanda…»

(Di martedì 14 dicembre 2021) Marten De, centrocampista dell’, parla dei vaccini. Le dichiarazioni del calciatore olandese all’Eco di Bergamo In un’intervista all’Eco di Bergamo, Marten De, centrocampista dell’, ha affrontato l’argomento vaccini.– «Non ho mairiguardo il. Adesso possiamo tornare a fare tante cose normali. Penso alle partite giocate senza il pubblico: all’inizio è stato stranissimo, poi piano piano ci siamo abituati. Ma quando sono tornati i tifosi, anche il calcio è tornato più bello: così noi molti giocatori abbiamo più carica, e anche per i tifosi è il ritorno a una passione importante». TERZA DOSE – «Adesso è importante anche la terza dose. Bisogna stare sempre attenti, lo faccio anche io con la mia ...

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, parla dei vaccini. Le dichiarazioni del calciatore olandese all'Eco di Bergamo In un'intervista all'Eco di Bergamo, Marten De Roon, centrocampista dell'At ...COVID - In Olanda la situazione non è bella. Qualcosa che De Roon ha già vissuto da vicino. Il ricordo della pandemia ha colpito profondamente il calciatore. "Sento quotidianame ...