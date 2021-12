Astragalo | cos’è | proprietà e come si usa

Leggi su dilei

(Di martedì 14 dicembre 2021)L’è un rimedio della Medicina Tradizionale Cinese che lo utilizza per aumentare la forza vitale. Si tratta della radice di Astragalus membranaceus e di Astragalus mongholicus, piante erbacee perenni che appartengono alla famiglia delle Fabaceae o Leguminosae. La pianta dipuò raggiungere altezze diverse in base alla varietà e presenta foglie allungate e fiori campanulati gialli che, una volta fecondati, danno luogo a frutti tipici delle leguminosi, baccelli contenenti i semi. Dell’abbiamo già detto, si usa la radice: la droga dell’contiene infatti numerosi composti, tra cui i polisaccaridi, che rendono questo rimedio utile per sostenere le difese immunitarie.Il fitocomplesso presente nella radice di ...