Aston Villa | Gerrard | “Mercato? Anche vaccinazione sarà elemento di valutazione”

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il tecnico dell’, Steven, a poche ore dal match di Premier League contro il Norwich, ha parlato della situazione vaccinati legata alla prossima sessione di calcio: “Non ci avevo ancora pensato, ma effettivamenteundi. Siamo molto dettagliati nel valutare nuovi calciatori sono rimasto molto impressionato dal lavoro del nostro direttore sportivo e di tutto il reparto scouting. Guardiamo tutto e alla fine decidiamo se e quando un certo calciatore può essere quello giusto per aiutarci. E guarderemo a tuttoda questo punto di vista,se non so dire ora seundecisivo ai fini della conclusione di un affare. Però sicuramente ne ...

Ma soprattutto per il suo allenatore, Patrick Vieira , attorno al quale erano già iniziate a circolare voci di esonero dopo la tripla sconfitta di fila con, Leeds e Manchester United. Il ...Da quando è in circolazione la variante Omicron in diversi club sono scoppiati dei focolai, tra cui Tottenham , Leicester, Manchester United,, QPR e West Bromwich Albion .Il tecnico dell’Aston Villa, Steven Gerrard, a poche ore dal match di Premier League contro il Norwich, ha parlato della situazione vaccinati legata alla prossima sessione di calciomercato: “Non ci ...Nella stagione in corso, il record massimo di casi in una settimana era stato riscontrato ad agosto con 16 casi nella settimana tra il 16 e il 22 Questo è il numero più alto mai registrato in 7 giorni ...