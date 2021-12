Asstra: “Tpl in sofferenza nel 2021, attori istituzionali e aziende private si attrezzino per aiutarlo” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il modello di mobilità è cambiato durante la pandemia e nel 2021 si stanno segnando diverse tendenze rispetto al 2020 che generano qualche preoccupazione. Lo scorso anno c’erano quattro elementi che hanno caratterizzato il modello di mobilità: il crollo dei flussi di domanda, la crescita della mobilità di corto raggio, l’emergere della mobilità liquida ed infine la rivoluzione dei mezzi di trasporto utilizzati, con la crescita della mobilità attiva e cioè degli spostamenti a piedi e in bicicletta. Nel 2021 ci si poteva attendere qualche novità positiva, ma la forte ripresa della domanda di mobilità ha riportato e allargato il mercato di cui hanno beneficiato soprattutto i mezzi privati. Il trasporto pubblico è in sofferenza e questo crea un problema”. Così il membro della giunta di Asstra, Umberto De Gregorio, nel ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il modello di mobilità è cambiato durante la pandemia e nelsi stanno segnando diverse tendenze rispetto al 2020 che generano qualche preoccupazione. Lo scorso anno c’erano quattro elementi che hanno caratterizzato il modello di mobilità: il crollo dei flussi di domanda, la crescita della mobilità di corto raggio, l’emergere della mobilità liquida ed infine la rivoluzione dei mezzi di trasporto utilizzati, con la crescita della mobilità attiva e cioè degli spostamenti a piedi e in bicicletta. Nelci si poteva attendere qualche novità positiva, ma la forte ripresa della domanda di mobilità ha riportato e allargato il mercato di cui hanno beneficiato soprattutto i mezzi privati. Il trasporto pubblico è ine questo crea un problema”. Così il membro della giunta di, Umberto De Gregorio, nel ...

