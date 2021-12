Assoutenti: caro bollette ed inflazione, si prevedono -100mld in consumi familiari (Di martedì 14 dicembre 2021) Il combinato caro bollette ed inflazione potrebbe avere un costo totale per l’economia italiana di circa 100 miliardi di euro nel 2022 in termini di minori consumi delle famiglie. E’ quanto afferma Assoutenti, che lancia oggi l’allarme sugli effetti del doppio allarme prezzi ed energia che investe il nostro Paese: “Le famiglie – spiega il presidente Furio Truzzi – si ritrovano oggi in una situazione estremamente pericolosa: da una parte sono assediate dall’aumento dei prezzi al dettaglio, con l’inflazione che a novembre ha subito un forte rialzo del +3,8% e incrementi dei listini che stanno proseguendo nelle ultime settimane; dall’altra parte sono minacciate dai prossimi rincari delle bollette di luce e gas, che dopo i rincari record dello scorso ottobre subiranno ... Leggi su fmag (Di martedì 14 dicembre 2021) Il combinatoedpotrebbe avere un costo totale per l’economia italiana di circa 100 miliardi di euro nel 2022 in termini di minoridelle famiglie. E’ quanto afferma, che lancia oggi l’allarme sugli effetti del doppio allarme prezzi ed energia che investe il nostro Paese: “Le famiglie – spiega il presidente Furio Truzzi – si ritrovano oggi in una situazione estremamente pericolosa: da una parte sono assediate dall’aumento dei prezzi al dettaglio, con l’che a novembre ha subito un forte rialzo del +3,8% e incrementi dei listini che stanno proseguendo nelle ultime settimane; dall’altra parte sono minacciate dai prossimi rincari delledi luce e gas, che dopo i rincari record dello scorso ottobre subiranno ...

