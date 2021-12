Assist della Regione per demolire ponte Garibaldi e velocizzare l'iter per le vasche di espansione (Di martedì 14 dicembre 2021) SENIGALLIA - Difficile ottenere rimborsi dalla Regione per la rimozione dei detriti, portati dall'ultima piena, mentre c'è massima collaborazione per demolire ponte Garibaldi e velocizzare l'iter per ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 14 dicembre 2021) SENIGALLIA - Difficile ottenere rimborsi dallaper la rimozione dei detriti, portati dall'ultima piena, mentre c'è massima collaborazione perl'per ...

Advertising

juventusfc : 82' | PAULO NON PERDONA Assist di @fbernardeschi, conclusione secca della Joya e 2-0! Bene così! @PauDybala_JR… - LegaBasketA : ?? TEODOSIC 400!?? Domenica nella partita di #LBASerieA @UnipolSai_CRP, Miloš Teodosic ha raggiunto quota 4??0??0??… - Bedo_103 : Il front assist della T-Roc è di una inaffidabilità devastante - _oxford_comma_ : I fan della Pr3MiEr LeAgUe che scrivono che l’assist di Barella contro il Cagliari è stato un “hit and hope” chiara… - GiustiziaI : Il Tribunale di Brescia fornisce un assist alla Corte Costituzionale e al legislatore per risolvere definitivamente… -