Ascolti TV | Lunedì 13 Dicembre 2021 Svettano Blanca 5 | 4 mln – 24 9% e il GF Vip 3 | 7 mln – 23 5% Disastro Il Collegio 3 2%

(Di martedì 14 dicembre 2021): Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta Nella serata di ieri,13, su Rai1 – dalle 21.41 alle 23.35 – la quarta puntata diha appassionato 5.431.000 spettatori pari al 24.9%. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.23 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.694.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Rai2 Ilha interessato 674.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Live! Corsa contro il Tempo ha intrattenuto 974.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.818.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 754.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 323.000 spettatori con uno share dell’1.5%. Su Tv8 I Predatori ...

La data è ilprossimo, 20 dicembre. Il tema non è certo lo sciopero (per cui Draghi si sente ... "Stiamo chiedendo al Governo che cie riapra la trattativa con tutti. Ad oggi il governo ...... la serie di Rai1 campione d'con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno , la cui ... Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda13 dicembre. Blanca, le anticipazioni della quarta puntata ...