Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 13 dicembre 2021

Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 13 dicembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata
Su Rai1 la fiction Blanca ha totalizzato in media 5430 spettatori, 24.90% di share; su Canale5 la puntata Grande Fratello VIP ha avuto 3694 spettatori (share 23.46%). Il film Live! – Corsa contro il tempo su Italia1 ha catturato 974 spettatori (4.33%); su Rai2 la puntata del docureality Il Collegio si è portata a casa 624 spettatori (3.24%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha intrattenuto 1818 spettatori (8.04%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 754 spettatori (4.20%).

