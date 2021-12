Ascolti tv | “Blanca – la serie” batte il GF Vip

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Ladi Rai Uno è il programma più visto “– La” si impone neglidel lunedì sera. La quarta puntata della fiction, in onda su Rai Uno raccoglie 5.431.000 spettatori pari al 24.9%. Alle spalle, ancora una volta, l’animata e discussa puntata del “Grande Fratello Vip 6”. Lo show in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini registra 3.694.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Rai 2, dove quest’anno glinon decollano, “Il Collegio“, si ferma a 674.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Live! Corsa contro il Tempo totalizza 974.000 spettatori (4.3%). Stabile, su Rai3, Report cha raccolto davanti al video 1.818.000 spettatori pari ad uno share dell’8% (presentazione di 16 minuti: 1.318.000 – 5.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 754.000 ...