Ascolti Tv 13 dicembre 2021 | Santa Lucia incorona Blanca

(Di martedì 14 dicembre 2021)Tv 13. In prima serata su Rai1 la serieha riportato una media di 5.431.000 spettatori e 24,9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini 3.694.000 (23,...

Advertising

filoXXL : @QuiMediaset_it @alfosignorini @GrandeFratello @MediasetPlay Dopo l'una di notte è facile avere i numeri ... GF flo… - filoXXL : @QuiMediaset_it @GrandeFratello @alfosignorini @MediasetPlay GF flop grazie ai film di qualità su rai Uno. Ascolti… - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 6, ventisettesima puntata: auditel del 13 dicembre, record stagionale per Signorini… - Teleblogmag : #blanca continua a macinare grandi #Ascoltitv, risale il #gfvip. Iscriviti gratuitamente al canale Telegram per es… - opinionistaweb2 : si sbandiera tanto lo share ma a dicembre 2020 c'erano gli stessi ascolti (3,6 milioni) e senza bisogno di ospiti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

Tv 132021. In prima serata su Rai1 la serie Blanca ha riportato una media di 5.431.000 spettatori e 24,9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini 3.694.000 (23,...... è uno dei brani finalisti che ascolteremo il 15in diretta su Rai1. Scopriremo in quel ... Già oltre 5 milioni sono glisulle piattaforme digitali, dove i suoi singoli sono entrati ...Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per giovedì 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma ...Cenci all’attacco: "Avevamo presentato un’interrogazione su questo, serve più chiarezza". Barchiesi: "Danni più contenuti grazie ai lavori" ...