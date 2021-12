(Di martedì 14 dicembre 2021)Tv di ieri 13: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi haieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 8per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda, ecco cosa è accaduto il 13quali sono le analisi sui dati di share. Quali sono state le ...

Advertising

Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #13dicembre ?? - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 13 dicembre 2021: Access Prime Time e Preserale - Patty19240789 : RT @filoXXL: @MediasetPlay @GrandeFratello GF flop grazie ai film di qualità su rai Uno. Ascolti TV | Lunedì 13 Dicembre 2021. Svettano Bla… - italiaserait : Ascolti Tv 13 dicembre 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: #Blanca vola a 5,4 milioni di spettatori (24.9% di share), ottimo il #GFVIP che sale a quasi 3,7 mln (23.5%). #Report (… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

... nella serie revival Dexter: New Blood , ha ottenuto un record disu Paramount Network ... Yellowstone 4 su Sky Atlantic è in onda in prima visione assoluta e in prima serata dal 14, ...tv lunedì 132021: il pomeriggio e il preserale Canale 5 " Uomini e Donne: 2.754.000 spettatori e il 23.1% di share; Canale 5 " Amici di Maria De Filippi - Daytime: 2.200.000 ...Ottimo esordio per Francesco Vecchi che dal 13 dicembre 2021 è al timone di Mattino 5 news da solo! Federica Panicucci ufficialmente impegnata in altre faccende della rete ( preparazione del concerto ...La fiction di Rai1 è decisamente imbattile e con oltre 5 milioni di telespettatori, conquista gli ascolti tv del lunedì sera, nonostante ...