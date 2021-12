Ascolti tv 13 dicembre 2021 | “Blanca” cresce ancora | ma anche il “Grande Fratello Vip” e “Report”

(Di martedì 14 dicembre 2021)tv: la fiction di Rai1 vince senza gara contro il reality show di Canale5 Non c’è proprio gara tra glitv delle reti ammiraglie generaliste del lunedì sera, conche su Rai1arrivando al 24,90% e 5,430 milioni d’italiani collegati, mentre sette giorni fa la fiction aveva portato a casa il 24,22% e 5,2 milioni. Dietro si è piazzato ilVip 6 su Canale5 che ha registrato il 23,46% di share media con 3,694 milioni di spettatori. Settimana scorsa il reality show aveva raccolto il 22,57% e 3,4 milioni. Chiude il podiosu Rai3 con l’8,04% e 1,818 milioni. Lunedì scorso il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva fatto il 7,31% con 1,6 milioni.tv altre reti La ...

tv ieri, lunedì 13: Blanca (quarta puntata) contro il Grande Fratello Vip Ecco cos'è andato in onda ieri sera, lunedì 13, sulle principali reti televisive italiane: su Rai1 ...tv di lunedì 132021 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Blanca " contro " Grande Fratello Vip 6 ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, lunedì 13...Spettatori e share della prima serata del 13 dicembre 2021 con la sfida della fiction di Rai Uno e il reality show di Canale 5 e non solo ...E' nuovo boom di ascolti per il Grande Fratello VIP 6: tutti lo criticano ma poi viene visto da quasi 4 milioni di spettatori ...