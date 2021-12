Ascolti Grande Fratello Vip 6, ventisettesima puntata: auditel del 13 dicembre, record stagionale per Signorini (Di martedì 14 dicembre 2021) Ascolti TV – Ieri sera, lunedì 13 dicembre, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con Blanca, la fiction TV andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco i dati auditel. Ascolti Grande Fratello Vip, ventisettesima puntata Rai1, Blanca: 5.431.000 spettatori (share 24,90%) Canale 5, Grande Fratello Vip: 3.694.000 spettatori (share 23,45%) Rai3, Report: 1.818.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 14 dicembre 2021)TV – Ieri sera, lunedì 13, ilVip si è dovuto scontrare con Blanca, la fiction TV andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco i datiVip,Rai1, Blanca: 5.431.000 spettatori (share 24,90%) Canale 5,Vip: 3.694.000 spettatori (share 23,45%) Rai3, Report: 1.818.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 6, ventisettesima puntata: auditel del 13 dicembre, record stagionale per Signorini… - andreazenatti93 : Adesso senza la coppia più spiata e vista 24 ore su 24 nel Grande Fratello cioè Soleil e Alex Belli gli ascolti sce… - infoitcultura : Ascolti tv, lunedì 13 dicembre 2021: Blanca (24.9%), Grande Fratello Vip 6 (23.5%) | Dati Auditel - CrescenzoFilo : RT @fashionsoaptv: Grande inizio di settimana per Love is in the air 2. 'Bel' flop di Pomeriggio 5 in apertura...e queste sarebbero le 'gra… - nickianarinika : RT @rebel_miriam: A chi dice:Alex fuori dai giochi che goduria! Rassegnatevi che il 23.5% raggiunto ieri sera non lo vedrete più. Il GF ha… -