Arsenal-West Ham United: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 14 dicembre 2021) Due squadre londinesi che ambiscono ai primi quattro posti della Premier League si affrontano mercoledì 15 dicembre all'Emirates Stadium, quando l'Arsenal ospita il West Ham United. I Gunners hanno eliminato il Southampton per 3-0 nel weekend, mentre la squadra di David Moyes è stata costretta a un pareggio senza reti dal Burnley. Il calcio di inizio di Arsenal-West Ham United è previsto alle 21. Anteprima della partita Arsenal-West Ham United: a che punto sono le due squadre? Arsenal Per un breve periodo, sembrava che la miseria dell'Arsenal fosse destinata a continuare con il Southampton che brillava all'Emirates, ma la squadra di Mikel Arteta ha continuato a dominare sul terreno di casa ...

