(Di martedì 14 dicembre 2021), allenatore dell’, ha parlato della decisione di togliere laadper motivi disciplinari Mikel, allenatore dell’, ha parlato della decisione di togliere laa Pierre-Emerickper motivi disciplinari. Le sue dichiarazioni.– «Non ho molto da dire, c’è un comunicato chiaro da parte del club. È una decisione che abbiamo preso dopo l’ultimo incidente per difendere gli interessi del club. Ho parlato personalmente con il ragazzo, non vi dirò cosa ci siamo detti ma deve accettare questa decisione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Esplode il caso Aubameyang: Arteta lo fa fuori a tempo indeterminato, è sul mercato: Il caso è ufficialmente aperto… - cmdotcom : Esplode il caso #Aubameyang: #Arteta lo fa fuori a tempo indeterminato, è sul mercato #Arsenal… - infoitsport : Arsenal, Arteta su Aubameyang: 'Decisione presa per il bene del club, deve accettarlo' - CalcioNews24 : #Arsenal, #Arteta: «Niente fascia ad #Aubameyang? Ecco perché» - fesmeta : @Arsenal @AaronRamsdale98 @ben6white @RobHolding95 @gabimartinelli @ElNennY @kierantierney1 Arteta ?? Fabio Capello ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Arteta

, allenatore dell', ha parlato della decisione di togliere la fascia ad Aubameyang per motivi disciplinari Mikel, allenatore dell', ha parlato della decisione di togliere la ...Pugno durissimo dunque quello die della dirigenza dell'nei confronti dell'attaccante gabonese, che in stagione finora aveva collezionato 15 presenze, con 7 reti e 4 assist. E' poi ...Londres, 14 dic (EFE).- Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, no dejó claro cuándo volverá Pierre-Emerick Aubameyang, que este martes perdió la capitanía del equipo, ya que la situación necesita "tiem ...El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang no volverá a ser capitán del Arsenal, después de un problema disciplinario, anunció este martes el club inglés. “Luego de su última infracción disciplina ...