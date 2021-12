Apple sotto accusa, alcuni dispositivi sono pericolosi: “Rischio gravi ferite” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il gigante della tecnologia Apple, dovrà difendersi in tribunale dalle accuse sulla sicurezza di alcuni suoi dispositivi. Chiunque abbia una minima conoscenza del mercato sa che acquistare dei dispositivi Apple corrisponde ad un Rischio per il conto in banca del compratore. Da sempre, infatti, il gigante dell’informatica punta sulla progettazione di dispositivi dedicati ad un target di utenti con buone disponibilità economiche. Avendo perso la battaglia con Microsoft sul controllo del mercato software dei personal computer, la Apple ha deciso di diversificare la propria offerta, proponendo dei Pc – i Mac – che fossero esclusivamente top di gamma. Questa politica non è cambiata nemmeno oggi, visto che sia i Mac che gli iPhone mantengono ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 14 dicembre 2021) Il gigante della tecnologia, dovrà difendersi in tribunale dalle accuse sulla sicurezza disuoi. Chiunque abbia una minima conoscenza del mercato sa che acquistare deicorrisponde ad unper il conto in banca del compratore. Da sempre, infatti, il gigante dell’informatica punta sulla progettazione didedicati ad un target di utenti con buone disponibilità economiche. Avendo perso la battaglia con Microsoft sul controllo del mercato software dei personal computer, laha deciso di diversificare la propria offerta, proponendo dei Pc – i Mac – che fossero esclusivamente top di gamma. Questa politica non è cambiata nemmeno oggi, visto che sia i Mac che gli iPhone mantengono ...

