Antonio Di Fazio manager arrestato con l’accusa di violenza sessuale | svolta durante il processo

(Di martedì 14 dicembre 2021)Didel settore farmaceuticomesi fa condisu una 21enne,l’udienza delche si celebra a suo carico a Milano, con rito abbreviato, avrebbe fatto alcune ammissioni davanti al giudice. Una versione che non avrebbe convinto pienamente i legali della giovane.Diaccusato diilalDisi trova in carcere a San Vittore da circa 7 mesi,condi...

A tutti tranne a. 'Lui - prosegue il tg diRicci - è uno dei pochi a non averlo e si vede che ci tiene'. Tra i nomi da Cavaliere spuntano quelli di Andrea Delogu, Flavio Insinna e ...diDa lastampa.it Nel corso dell'udienza di questa mattina davanti al gup Anna Magelli, l'imprenditoreDi, da quanto si è saputo, ha fatto ampie ammissioni per quanto ...Antonio Di Fazio, manager del settore farmaceutico arrestato mesi fa con l’accusa di violenza sessuale su una 21enne, durante l’udienza del processo che si celebra a suo carico a Milano, con rito abbr ...Antonio Di Fazio, l’imprenditore nel settore farmaceutico in carcere a San Vittore da circa sette mesi per violenza sessuale durante il processo a Milano con rito abbreviato ha ammesso di aver narcoti ...