Antonella Clerici e l’amore segreto | “Nei momenti importanti c’è sempre stato”

Leggi su topicnews

(Di martedì 14 dicembre 2021) Una carriera ricca di successi per la, ma non tutti conoscono una parte importante della sua vita: il suo amoreè uno dei volti storici della Rai. La conduttrice nel corso degli anni è entrata nei cuori di milioni di telespettatori grazia alla sua simpatia e naturalezza. In particolare, il programma che le ha regalato un grandissimo successo èsenza dubbio La Prova del Cuoco. Famoso programma di cucina in onda a Mezzogiorno dove gli chef proponevano ricette e si sfidavano tra di loro. Questo show ha permesso addi entrare ogni giorno nelle case degli italiani creando un legame indissolubile. Ma non tutti, neanche i suoi fans più affezionati, conosconodella ...